В "Тоттенхэме" сделали заявление о будущем Кейна
Фото твиттер Харри Кейна
Спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи высказался по поводу перспектив лондонского клуба сохранить форварда Харри Кейна.
"Кейн является топ-игроком. Мы хотим, чтобы он остался в клубе, это наша цель. Я ещё не общался с ним, потому что не хочу беспокоить наших игроков во время Евро", - цитирует Паратичи Sky Sports.
Напомним, что главным претендентом на звёздного нападающего считается "Манчестер Сити".
В прошедшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах в составе "Тоттенхэма". Его контракт со "шпорами" рассчитан до июня 2024 года.
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