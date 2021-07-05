В "Тоттенхэме" сделали заявление о будущем Кейна

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В "Тоттенхэме" сделали заявление о будущем Кейна

Фото твиттер Харри Кейна

Спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи высказался по поводу перспектив лондонского клуба сохранить форварда Харри Кейна.

"Кейн является топ-игроком. Мы хотим, чтобы он остался в клубе, это наша цель. Я ещё не общался с ним, потому что не хочу беспокоить наших игроков во время Евро", - цитирует Паратичи Sky Sports.

Напомним, что главным претендентом на звёздного нападающего считается "Манчестер Сити".

В прошедшем сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах в составе "Тоттенхэма". Его контракт со "шпорами" рассчитан до июня 2024 года.

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