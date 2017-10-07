В "Тоттенхэме" уверены, что Алли подпишет новое соглашение с клубом

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В "Тоттенхэме" уверены, что Алли подпишет новое соглашение с клубом

Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли может подписать новое соглашение с клубом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "шпоры" уверены в том, что футболист продлит контракт и останется в клубе. Ожидается, что по новому соглашению Алли будет получать 89 тысяч евро в неделю.

Напомним, что Алли прошлой осенью заключил новое шестилетнее соглашение с клубом.

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