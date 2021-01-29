В "Тоттенхэме" вспыхнул новый конфликт с участием Моуринью

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье затаил обиду на главного тренера своей команды Жозе Моуринью.

По информации Daily Mail, футболист пришёл в ярость, узнав о своей замене в перерыве вчерашнего матча с "Ливерпулем" (1:3).

Ивуариец был настолько расстроен решением наставника "шпор", что покинул стадион, не дожидаясь окончания игры.

В текущем сезоне Орье провёл за "Тоттенхэм" 16 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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