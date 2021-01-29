В "Тоттенхэме" вспыхнул новый конфликт с участием Моуринью

Теги тоттенхэмжозе моуриньюсерж орье

В "Тоттенхэме" вспыхнул новый конфликт с участием Моуринью

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье затаил обиду на главного тренера своей команды Жозе Моуринью.

По информации Daily Mail, футболист пришёл в ярость, узнав о своей замене в перерыве вчерашнего матча с "Ливерпулем" (1:3).

Ивуариец был настолько расстроен решением наставника "шпор", что покинул стадион, не дожидаясь окончания игры.

В текущем сезоне Орье провёл за "Тоттенхэм" 16 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Моуринью оценил степень серьёзности травмы Кейна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" вновь показал себя посредственной командой, а "Ливерпуль" почувствовал уверенность: разбираем дуэль Моуринью и Клоппа

"Тоттенхэм" вновь показал себя посредственной командой, а "Ливерпуль" почувствовал уверенность: разбираем дуэль Моуринью и Клоппа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов