В "Тоттенхэме" вспыхнул новый конфликт с участием Моуринью
Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье затаил обиду на главного тренера своей команды Жозе Моуринью.
По информации Daily Mail, футболист пришёл в ярость, узнав о своей замене в перерыве вчерашнего матча с "Ливерпулем" (1:3).
Ивуариец был настолько расстроен решением наставника "шпор", что покинул стадион, не дожидаясь окончания игры.
В текущем сезоне Орье провёл за "Тоттенхэм" 16 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
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|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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