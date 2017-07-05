В товарищеских матчах "Анжи" и ЦСКА обыграли румынские "Динамо" и "Вииторул"

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В товарищеских матчах "Анжи" и ЦСКА обыграли румынские "Динамо" и "Вииторул"Сегодня в товарищеских матчах махачкалинский "Анжи" обыграл бухарестское "Динамо", а московский ЦСКА выиграл у чемпиона Румынии "Вииторула".

"Динамо" - "Анжи" - 0:1

Гол: Базелюк, 85 - 0:1.

"Анжи" (стартовый состав): Солосин, Афонин, Брызгалов, Данченко, Карасев, Липартия, Маркелов, Мусалов, Полуяхтов, Фибел, Яковлев.

ЦСКА - "Вииторул" - 4:2

Голы: Кицу, 14 - 0:1, Витиньо, 43 - 1:1, Церу, 54 - 1:2, Натхо, 78 - 2:2, Головин, 79 - 3:2, Витиньо, 82 - 4:2.

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Вернблум, Витиньо, Головин, Натхо, Фернандес, Чалов, Щенников.

Напомним, Бабаев прокомментировал уход Тошича из ЦСКА. | soccernews.ru

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