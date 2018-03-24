В товарищеских матчах Армения сыграла вничью с Эстонией, Северная Ирландия обыграла Южную Корею

Сегодня в товарищеских матчах сборная Армении сыграла вничью с Эстонией, а Северная Ирландия обыграла Южную Корею.

Армения - Эстония - 0:0

Северная Ирландия - Южная Корея - 2:1

Голы: Квон Чан-Хун, 7 - 0:1, Ким Мин-Жай, 20 - 1:1 (автогол), Смит, 86 - 2:1.

Напомним, вчера сборные Испании и Германии разошлись миром. | soccernews.ru