В трансферный шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на лето вошли шесть игроков

Теги манчестер юнайтедтони крооссергей милинкович-савичвиллиан

В трансферный шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на лето вошли шесть игроковВ трансферный шорт-лист английского "Манчестер Юнайтед" на лето вошли шесть игроков, информирует 90min.com.

Так, по сведениям источника, по окончанию текущего сезона "красные дьяволы" планируют подписать двух игроков в середину поля. Приоритетными кандидатами на эту роль в "Юнайтед" определили Жана-Мишеля Сери ("Ницца"), Жоржиньо ("Наполи"), Виктора Ваньяму ("Тоттенхэм"), Тони Крооса ("Реал"), Сергея Милинковича-Савича ("Лацио") и Виллиана ("Челси").

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назвал цену на Дармиана. | soccernews.ru

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