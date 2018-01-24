В трансферный шорт-лист "Манчестер Юнайтед" входит три игрока

В трансферный шорт-лист английского "Манчестер Юнайтед" входит три игрока, информирует Express.

По сведениям издания, после подписания форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса "красные дьяволы" планируют предпринять попытки также подписать полузащитников Фреда ("Шахтер"), Юлиана Вайгля ("Боруссия" Дортмунд) и Карлоса Солера ("Валенсия").

Напомним, ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" также готовит предложение по хавбеку "Барселоны". | soccernews.ru