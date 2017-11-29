В трансферный список "Челси" на январь были включены пять игроков

В трансферный список лондонского "Челси" на ближайший январь были включены пять игроков, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, в зимнее трансферное окно "аристократы" предпримут попытки подписать защитников Алекса Сандро ("Ювентус") и Муктара Диакаби ("Лион"), полузащитника Росса Баркли ("Эвертон"), вингера Лукаса Моуру (ПСЖ) и форварда Кристиана Бентеке ("Кристал Пэлас").

Напомним, сегодня "Челси" сыграет против "Суонси". | soccernews.ru