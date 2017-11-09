В трансферный список "Ювентуса" на 2018-й год входит 50 игроков

Теги ювентусфаузи гуламсергей милинкович-савичэмре джан

В трансферный список "Ювентуса" на 2018-й год входит 50 игроковВ трансферный список туринского "Ювентуса" на 2018-й год входит сразу 50 игроков, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "старая сеньора" составила шорт-лист футболистов, которые входят в ее сферу интересов. При этом главными трансферными целями на сегодняшний день "Юве" для себя определил защитника "Наполи" Фаузи Гулама и полузащитников римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича и английского "Ливерпуля" Эмре Джана.

Напомним, "Шальке" отказался продавать Горетцку "Ювентусу"| soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 12 32
2 Ювентус 12 31
3 Интер Милан 12 30
4 Лацио 11 28
5 Рома 11 27
6 Сампдория 11 23
7 Милан 12 19
8 Торино 12 17
9 Фиорентина 12 16
10 Аталанта 12 16
11 Кьево 12 16
12 Болонья 12 14
13 Удинезе 11 12
14 Кальяри 12 12
15 Кротоне 12 12
16 СПАЛ 12 9
17 Сассуоло 12 8
18 Дженоа 12 6
19 Хеллас Верона 12 6
20 Беневенто 12 0
Полная таблица

топ-5 тегов