В трансферный список "Ювентуса" на 2018-й год входит 50 игроков

В трансферный список туринского "Ювентуса" на 2018-й год входит сразу 50 игроков, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "старая сеньора" составила шорт-лист футболистов, которые входят в ее сферу интересов. При этом главными трансферными целями на сегодняшний день "Юве" для себя определил защитника "Наполи" Фаузи Гулама и полузащитников римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича и английского "Ливерпуля" Эмре Джана.