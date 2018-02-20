В трёх последних случаях победитель пары "Челси" - "Барселона" выигрывал Лигу Чемпионов

Сегодня в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" сыграет с "Барселоной".

Стоит отметить, что в трёх последних случаях победитель этой пары в итоге выигрывал самый престижный еврокубковый турнир.

В 2006 и 2009 годах "Барселона" после победы в противостоянии с "Челси" становилась обладателем трофея, а в 2012 году "синие", одолев каталонцев, подняли над головой "ушастого".

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