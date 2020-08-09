В трех последних встречах "Барселоны" и "Баварии" в плей-офф дальше проходит будущий победитель Лиги Чемпионов

"Барселона" и "Бавария" разыграют между собой путевку в полуфинал Лиги Чемпионов.

Отметим, что после трех последних встреч клубов в плей-офф ЛЧ победитель пары выигрывал турнир.

Подобное случалось в 2009 году, когда "Барса" прошла "Баварию" в 1/4 финала, в 2013 году, когда мюнхенцы уничтожили каталонцев в полуфинале и в 2015 году, когда "Барселона" одолела немецкий клуб в полуфинале.

Матч между клубами состоится 14 августа в Лиссабоне.

Читайте также: "Барселона" обыграла "Наполи" и вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru