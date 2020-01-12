В тренерский штаб Слуцкого в "Рубине" вошел Веретенников

Тренер Олег Веретенников вошел в штаб Леонида Слуцкого в "Рубине". Об этом официальный сайт казанцев.

Ранее специалист возглавлял вторую команду "Ротора", но в декабре 2019-го покинул пост по собственному желанию. Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года, подписав пятилетний контракт. После 19 туров РПЛ "Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице. А еще: Новичок "Рубина" Макаров рассказал, почему перешел в казанский клуб | http://soccernews.ru