В тренерский штаб Тедеско в "Спартаке" могут войти два россиянина

Теги спартак москвадоменико тедеско

В тренерский штаб Тедеско в "Спартаке" могут войти два россиянина

СМИ узнали новые подробности о формировании штаба наставника московского "Спартака" Доменико Тедеско.

Ранее стало известно, что немецкий специалист взял в свою тренерскую команду немцев Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки, а также серба Владимира Чепзановича.

Сообщается, что в штаб также могут войти два россиянина - тренеры по физподготовке Рамиль Шарипов и Александр Зайченко.

Сейчас Тедеско и руководство "Спартака" обсуждают их кандидатуры.

Не пропустите: Тедеско посоветовали обратить внимание на 20-летнего хавбека "Спартака". | http://soccernews.ru
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