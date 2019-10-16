В тренерский штаб Тедеско в "Спартаке" могут войти два россиянина

СМИ узнали новые подробности о формировании штаба наставника московского "Спартака" Доменико Тедеско.

Ранее стало известно, что немецкий специалист взял в свою тренерскую команду немцев Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки, а также серба Владимира Чепзановича.

Сообщается, что в штаб также могут войти два россиянина - тренеры по физподготовке Рамиль Шарипов и Александр Зайченко.

Сейчас Тедеско и руководство "Спартака" обсуждают их кандидатуры.

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