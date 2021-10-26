В тренерском штабе "Локомотива" произошли изменения

Немецкий аналитик Марвин Комппер стал членом тренерского штаба московского "Локомотива".

Профиль специалиста появился в разделе "железнодорожников" на официальном сайте РПЛ.

До переезда в Россию Комппер работал помощником наставника "Дуйсбурга" из третьего дивизиона Германии.

Напомним, что в октябре "Локомотив" возглавил немец Маркус Гисдоль, сменивший Марко Николича.

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