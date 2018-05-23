В тренерском штабе Моуринью произошли глобальные перемены

Тренер юниорской команды "Манчестер Юнайтед" (U-18) Киран Маккенна будет работать с первой командой "красных дьяволов".

Ирландец займет место Руя Фария, который был помощником Жозе Моуринью на протяжении 17 лет. Фария покинет расположение клуба, так как принял решение возглавить "Бенфику".

Также в тренерский штаб "МЮ войдут Майкл Каррик и тренер "Сампдории" по физподготовке Стефано Рапетти.

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