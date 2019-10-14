В тренерском штабе Тедеско в "Спартаке" не будет россиян

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В тренерском штабе Тедеско в "Спартаке" не будет россиян

Новый наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, кто войдёт в его тренерский штаб.

"С немецкой стороны будет Андреас Хинкель, мы работали с ним в "Штутгарте". Тренер вратарей - Макс Урванчки, в одно время он очень меня поддерживал в сложной ситуации, на таких людей я очень надеюсь. Тренером по физподготовке будет русскоговорящий специалист. Пока всё", - сказал Тедеско.

Генеральный директор клуба Томас Цорн уточнил, что тренером по физподготовке будет серб Владимир Чепзанович, который ранее входил в тренерский штаб "красно-белых".

Напомним, что Тедеско сменил у руля "Спартака" ушедшего в отставку 29 сентября Олега Кононова.

Столичная команда провалила старт сезона и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 

Не пропустите: Цорн озвучил срок контракта Тедеско со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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