В третьем матче подряд за "Брюгге" Габулов пропустил два мяча

Теги клуб брюггегентвладимир габулов

В третьем матче подряд за "Брюгге" Габулов пропустил два мячаВ третьем матче подряд за бельгийский "Брюгге" российский голкипер Владимир Габулов пропустил два мяча.

"Гент" - "Брюгге" - 2:0

Голы: Андрияшевич, 65 - 1:0, Калу, 78 - 2:0.

Нереализованный пенальти: Гиго, 78 ("Гент").

Ранее "Брюгге" в составе с Габуловым сыграл вничью с "Антверпеном" 2:2, и обыграл "Остенде" 3:2.

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