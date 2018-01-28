В третьем матче подряд за "Брюгге" Габулов пропустил два мяча
В третьем матче подряд за бельгийский "Брюгге" российский голкипер Владимир Габулов пропустил два мяча.
"Гент" - "Брюгге" - 2:0
Голы: Андрияшевич, 65 - 1:0, Калу, 78 - 2:0.
Нереализованный пенальти: Гиго, 78 ("Гент").
Ранее "Брюгге" в составе с Габуловым сыграл вничью с "Антверпеном" 2:2, и обыграл "Остенде" 3:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|24
|57
|2
|Шарлеруа
|24
|46
|3
|Андерлехт
|24
|45
|4
|Гент
|24
|39
|5
|Антверпен
|24
|37
|6
|Сент-Трюйден
|24
|33
|7
|Генк
|24
|31
|8
|Ред Стар Ваасланд
|24
|30
|9
|Кортрийк
|24
|30
|10
|Стандард Льеж
|24
|30
|11
|Мукрон Перувелз
|24
|29
|12
|Зульте-Варегем
|24
|27
|13
|Локерен
|24
|27
|14
|Остенде
|24
|25
|15
|Эупен
|24
|20
|16
|Мехелен
|24
|18