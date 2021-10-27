В третий раз в истории: определился чемпион Беларуси

Фото: инстаграм солигорского "Шахтера"/Автор неизвестен

Cолигорский "Шахтер" стал чемпионом Беларуси.

В матче 27-го тура национального чемпионата "горняки" на выезде обыграли "Гомель" со счетом 3:2, и оторвавшись на 10 очков стали недосягаемыми для идущего вторым БАТЭ.

"Шахтер" завоевал чемпионский титул второй раз подряд и в третий раз в истории. По этому показателю солигорцы вышли на третье место в истории Беларуси. Чаще чемпионами становились только БАТЭ (15) и минское "Динамо" (7).

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