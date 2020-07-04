В тульском "Арсенале" опровергли слухи о коронавирусе в команде

Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Сергей Подпалый высказался по поводу слухов о том, что в клубе якобы есть больные коронавирусом.

Отметим, что ранее оперштаб РПЛ сообщил о том, что все игроки тульчан здоровы.

"Мы сдали все тесты, никаких проблем не было. Сегодня прочитал какие-то новости, люди начинают что-то выдумывать… Зачем что-то придумывать, давайте о футболе разговаривать.

Люди ведь столько не играли, бывает, получают мышечные травмы. Все вышли, все здоровы, никаких проблем", - передает слова Подпалого корреспондент Sport24.

Ранее тульский "Арсенал" после отставки Черевченко обыграл "Динамо" в РПЛ.

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