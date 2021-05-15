В тульском "Арсенале" отреагировали на слухи об интересе ЦСКА к Хлусевичу

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Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев отрицает наличие переговоров с ЦСКА о переходе хавбека Даниила Хлусевича.

"Наш клуб не ведёт никаких переговоров по переходу Хлусевича в ЦСКА. Поймите, даже сезон ещё не завершился! Начнём разговаривать как с футболистами, так и с клубами после окончания чемпионата. Хорошо, что приписывают интерес больших клубов к игрокам "Арсенала", - нас это радует. Но никаких переговоров мы сейчас не ведём", - сказал Аджоев.

Рыночная стоимость 20-летнего полузащитника оценивается в 700 тысяч евро.

В текущем сезоне Хлусевич сыграл за "канониров" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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