В тульском "Арсенале" сообщили о случае заражения коронавирусом

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В тульском "Арсенале" сообщили о случае заражения коронавирусом

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов сдал положительный тест на Covid-19.

"Это экспресс-тест. Завтра должны быть результаты более серьезного анализа. Соблюдал медрегламент, на матче был в маске, в перчатках. Но тем не менее где-то поймал.

Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста. Команда сдает анализы завтра", - цитирует Балашова "РБ-Спорт".

Ранее сообщалось о случаях заражения коронавирусом в "Ростове", "Динамо" и "Уфе".

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