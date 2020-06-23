В тульском "Арсенале" сообщили о случае заражения коронавирусом
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов сдал положительный тест на Covid-19.
"Это экспресс-тест. Завтра должны быть результаты более серьезного анализа. Соблюдал медрегламент, на матче был в маске, в перчатках. Но тем не менее где-то поймал.
Чувствую себя хорошо, температуры нет, иных симптомов тоже нет. Уехал из офиса клуба, жду результатов нового теста. Команда сдает анализы завтра", - цитирует Балашова "РБ-Спорт".
Ранее сообщалось о случаях заражения коронавирусом в "Ростове", "Динамо" и "Уфе".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
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|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
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|Рубин
|22
|23
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|Оренбург
|22
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|22