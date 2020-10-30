В тульском "Арсенале" три сомнительных теста на коронавирус

Тульский "Арсенал" проинформировал РПЛ о возможных случаях заражения коронавирусом в клубе.

Согласно официальной информации, сразу три представителя "канониров" сдали сомнительные тесты на COVID-19 перед матчем с ЦСКА.

Возможно заболевшие лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей.

Следующий этап тестирования новых случаев инфицирования в "Арсенале" не выявил, поэтому игра 13-го тура чемпионата против "Рубина" состоится согласно календарю.

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