В тульском "Арсенале" три сомнительных теста на коронавирус
Тульский "Арсенал" проинформировал РПЛ о возможных случаях заражения коронавирусом в клубе.
Согласно официальной информации, сразу три представителя "канониров" сдали сомнительные тесты на COVID-19 перед матчем с ЦСКА.
Возможно заболевшие лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей.
Следующий этап тестирования новых случаев инфицирования в "Арсенале" не выявил, поэтому игра 13-го тура чемпионата против "Рубина" состоится согласно календарю.
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