В тульском "Арсенале" высказались о продаже Хлусевича в "Спартаке"

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Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев поделился мнением о переходе полузащитника команды Даниила Хлусевича в московский "Спартак".

"Мы не в первый и не во второй раз показали, что футболисты у нас развиваются, совершенствуются и растут. Значит, мы создаем условия и возможности для того, чтобы игроки прогрессировали. Это важно. Нам приятно, что именно в Туле Даниил превратился из никому неизвестного пацана в ведущего игрока молодёжной сборной, которого хотели видеть у себя многие клубы. Не отпустить его в «Спартак» мы не имели права. Здесь было и его желание, и предложение спартаковцев устроило «Арсенал». Это тоже немаловажный фактор. Та сумма, которую клуб получит за Хлусевича, будет существенной для бюджета "Арсенала", — приводит слова Аджоева "Чемпионат".

20-летний Хлусевич является воспитанником Крымского футбола. За "Арсенал" он выступал с 2018 года. Всего провел за клуб 49 матчей, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Сыграл шесть матчей за молодежную сборую России и забил два мяча.

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