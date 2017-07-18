В тур по США Вальверде взял двух игроков из второй команды "Барселоны"

Теги барселонаэрнесто вальвердемарлонкарлес аленья

В тур по США Вальверде взял двух игроков из второй команды "Барселоны"В тур по США новоиспеченный главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде взял двух игроков из второй команды "сине-гранатовых".

Как информирует испанская пресса, вместе с основным составом подготовку к новому сезону проведут центральный защитник Марлон и центральный полузащитник Карлес Аленья. Остальные же игроки "Барсы-Б", которые являются приближенными к первой команде, в лице Марка Какареллы, Серхио Паленсии и Витиньо останутся в Испании.

Напомним, в "Барселоне" не собираются отпускать Неймара. | soccernews.ru

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