В тур по США Вальверде взял двух игроков из второй команды "Барселоны"

В тур по США новоиспеченный главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде взял двух игроков из второй команды "сине-гранатовых".

Как информирует испанская пресса, вместе с основным составом подготовку к новому сезону проведут центральный защитник Марлон и центральный полузащитник Карлес Аленья. Остальные же игроки "Барсы-Б", которые являются приближенными к первой команде, в лице Марка Какареллы, Серхио Паленсии и Витиньо останутся в Испании.

Напомним, в "Барселоне" не собираются отпускать Неймара. | soccernews.ru