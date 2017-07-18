В тур по США Вальверде взял двух игроков из второй команды "Барселоны"
В тур по США новоиспеченный главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде взял двух игроков из второй команды "сине-гранатовых".
Как информирует испанская пресса, вместе с основным составом подготовку к новому сезону проведут центральный защитник Марлон и центральный полузащитник Карлес Аленья. Остальные же игроки "Барсы-Б", которые являются приближенными к первой команде, в лице Марка Какареллы, Серхио Паленсии и Витиньо останутся в Испании.
Напомним, в "Барселоне" не собираются отпускать Неймара. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20