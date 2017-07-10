В тур по США Зидан намерен взять восемь игроков молодежной команды "Реала"

Теги реал мадридзинедин зидан

В тур по США Зидан намерен взять восемь игроков молодежной команды "Реала"В тур по США главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен взять сразу восемь игроков из молодежной команды.

Как информирует испанская пресса, из "Реала Кастильи" в заветный список наставника "сливочных" попали: голкипер Лука Зидан, защитники Ашреф Хакими, Альваро Техеро, Луисми Кесада и полузащитник Оскар Родригес. Кроме того, Зидан планирует задействовать в тренировках с первой командой перспективных Ману Эрнандо, Фрэнчу и Дани Гомеса.

Напомним, Мбаппе не перейдет в "Реал". | soccernews.ru

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