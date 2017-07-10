В тур по США Зидан намерен взять восемь игроков молодежной команды "Реала"

В тур по США главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан намерен взять сразу восемь игроков из молодежной команды.

Как информирует испанская пресса, из "Реала Кастильи" в заветный список наставника "сливочных" попали: голкипер Лука Зидан, защитники Ашреф Хакими, Альваро Техеро, Луисми Кесада и полузащитник Оскар Родригес. Кроме того, Зидан планирует задействовать в тренировках с первой командой перспективных Ману Эрнандо, Фрэнчу и Дани Гомеса.

Напомним, Мбаппе не перейдет в "Реал". | soccernews.ru