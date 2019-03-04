В Турции футболист резал соперников лезвием во время матча

1 Теги сакарьяспор

В Турции футболист резал соперников лезвием во время матча

Футболист курдского "Амедспора" Мансур Чалар проявил агрессию в отношении игроков "Сакарьяспора".

Во время очной игры клубов, Чалар поранил лезвием несколько футболистов соперника. После матча игроки "Сакарьяспора" продемонстрировали раны полученные в ходе столкновений с Чаларом.

Отметим, что "Амедспор" - клуб из Турецкого Курдистана, у которого плохие отношения с турками.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Нифига себе, он что, до сих пор ещё живой?

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