В Турции футболисту стало плохо на тренировке из-за проблем с сердцем

Теги аланьяспор

В Турции футболисту стало плохо на тренировке из-за проблем с сердцемФото: инстаграм Бабакара

Форвард турецкого "Аланьяспора" Хума Бабакар потерял сознание на тренировке.

По сведениям Football Italia, причиной являются проблемы с сердцем. У 28-летнего игрока случился сердечный спазм.

На данный момент сенегалец находится в больнице. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

Бабакар выступает за "Аланьяспор" на правах аренды. Права на игрока принадлежат "Сассуоло".

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