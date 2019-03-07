В Турции приняли громкое решение по игроку, нападавшему с лезвием на футболистов

Федерация футбола Турции навсегда дисквалифицировала игрока "Амедспора" Мансура Чалара, который лезвием наносил порезы соперникам.

Полузащитник пронес на поле небольшое лезвие и, пряча его в руке, стал нападать на игроков "Сакарьяспора" сразу после рукопожатий перед матчем. Как только футболисты поняли в чем дело - завязалась потасовка.

После матче игроки "Сакарьяспора" сфотографировали порезы и выложили в сеть. Руководство "Амедспора" заявило, что они распространяют "грязные слухи".

Обе команды играют во втором дивизионе Турции.

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