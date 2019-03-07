В Турции приняли громкое решение по игроку, нападавшему с лезвием на футболистов
Федерация футбола Турции навсегда дисквалифицировала игрока "Амедспора" Мансура Чалара, который лезвием наносил порезы соперникам.
Полузащитник пронес на поле небольшое лезвие и, пряча его в руке, стал нападать на игроков "Сакарьяспора" сразу после рукопожатий перед матчем. Как только футболисты поняли в чем дело - завязалась потасовка.
После матче игроки "Сакарьяспора" сфотографировали порезы и выложили в сеть. Руководство "Амедспора" заявило, что они распространяют "грязные слухи".
Обе команды играют во втором дивизионе Турции.
Не пропустите: Турецкий клуб хочет арендовать одного из лидеров "Спартака"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хуммелс высказался о решении Лева больше не привлекать его в национальную команду
-
Роналду не сыграет с "Удинезе"
-
Ровно 7 лет назад Месси оформил пента-трик в ворота "Байера" в ЛЧ
-
Официально: "Рома" объявила об увольнении Ди Франческо
-
1
В Турции приняли громкое решение по игроку, нападавшему с лезвием на футболистов
-
Месси вызван в сборную Аргентины впервые после ЧМ-2018
-
Дзюба и Азмун - в основе "Зенита" на матч с "Вильярреалом"
-
Легендарный теннисист попросил бывшего тренера "Спартака" вернуться в команду
-
"Лилль" назвал цену на Пепе, которым интересуются европейские топ-клубы
-
Кононов сделал заявление после вылета "Спартака" из Кубка России
-
Неймар пытался разобраться с судьями после матча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"
-
1
Названы условия возможной отставки главного тренера "Спартака"
-
Угрозы смерти, антисемитизм и унижения. Как Аврам Грант стал самым недооценённым тренером "Челси"
-
Определились полуфиналисты Кубка России
-
"Урал" выбил "Спартак" из Кубка России
-
Моуринью рассказал, когда возобновит тренерскую карьеру
-
Моуринью высказался о скандальном пенальти в матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"
-
Зидан дал ответ "Реалу"
-
2
Между лидером "Реала" и президентом клуба произошел серьезный конфликт
-
Названо имя лучшего игрока "Ливерпуля" в феврале
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12