В Турции приняли громкое решение по игроку, нападавшему с лезвием на футболистов

1 Теги турция

В Турции приняли громкое решение по игроку, нападавшему с лезвием на футболистов

Федерация футбола Турции навсегда дисквалифицировала игрока "Амедспора" Мансура Чалара, который лезвием наносил порезы соперникам. 

Полузащитник пронес на поле небольшое лезвие и, пряча его в руке, стал нападать на игроков "Сакарьяспора" сразу после рукопожатий перед матчем. Как только футболисты поняли в чем дело - завязалась потасовка. 

После матче игроки "Сакарьяспора" сфотографировали порезы и выложили в сеть. Руководство "Амедспора" заявило, что они распространяют "грязные слухи". 

Обе команды играют во втором дивизионе Турции.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Все верно,но,нужно также штраф наложить и проверки постоянные делать,а то,как-бы не стал он так резать людей на улицах!

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