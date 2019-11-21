В Турции пропал российский футболист

Теги анкарагюджюзаур садаев

В Турции пропал российский футболист

Нападающий "Анкарагюджю" Заур Садаев более недели не выходит на связь с клубом, сообщает Milliyet.

О пропаже футболиста объявил главный тренер турецкой команды Мустафа Каплан.

Предположений, где находится 30-летний россиянин, пока не озвучивалось.

Садаев перешёл в "Анкарагюджю" в феврале этого года из "Ахмата", сыграл 12 матчей, результативными действиями не отличался.

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