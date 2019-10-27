В Турции тренер побил футболистов в перерыве матча

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В Турции тренер побил футболистов в перерыве матча

В перерыве матча молодежного турецкого чемпионата главный тренер "Кайсери Мейсуспор" Халит Курт раздал пощечины футболистам своей команды, сообщает The Sun.

Тренер ворвался в раздевалку и учинил разнос своим подопечным, которые после первого тайма проигрывали со счетом 1:3. Курт проклинал игроков и с криками "Я убью вас! Это позор", раздавал им удары по лицу.

После матча Курт заявил, что на подобный метод его вдохновил опыт бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсон, который в свое время кинул бутсу в голову Дэвиду Бекхэму.

"Когда команда претендует на завоевание трофея, то подобные вещи могут происходить. Мы все знаем о случае между Фергюсоном и Бекхэмом. Говорят, что Фатих Терим также пользуется подобными методами. Я приношу извинения, но не за пощечины, а за проклятья в адрес игроков", - сказал буйный наставник.

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