В турецком "Гезтепе" прокомментировали информацию о покупке клуба Абрамовичем

Теги челсигёзтепе ас измирроман абрамович

В турецком "Гезтепе" прокомментировали информацию о покупке клуба Абрамовичем

Вице-президент "Гезтепе" Талат Папатья опроверг информацию о том, что клуб может быть продан российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.

"Абрамович не связывался с нами по поводу покупки клуба. Не было никаких встреч. Информация будет лишь в том случае, если появится какая-то конкретика", - приводит слова Пататья Fotomac.

Напомним, что ранее Абрамович объявил о своем решении продать лондонский "Челси" из-за наложенных на него санкций.

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