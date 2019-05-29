В Турине автомобиль сбил дочь Пирло

Во вторник днём дочь экс-полузащитника "Ювентуса" Андреа Пирло Анджела стала участницей ДТП, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 13-летнюю девочку сбила машина. Инцидент произошёл в Турине, где семья бывшего футболиста сейчас находится.

Анджелу госпитализировали с многочисленными синяками. Её жизни ничего не угрожает.

40-летний Пирло в течение карьеры выступал за "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан", "Ювентус" и "Нью-Йорк Сити", а осенью 2017 года он повесил бутсы на гвоздь.

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