В турнирах под эгидой УЕФА появится четвёртая замена

Теги уефа

В турнирах под эгидой УЕФА появится четвёртая замена

В матчах всех турниров, проводимых под эгидой УЕФА, в ближайшее время появится четвёртая замена, сообщает Marca.

По сведениям издания, таким образом организация хочет помочь снизить нагрузку на футболистов в связи с усложнившимся календарём.

В УЕФА довольны тестированием этого нововведения на юниорских чемпионатах Европы, поэтому убеждены, что пришло время внедрить данную реформу в другие турниры.

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комментарии
starik

а я помню времена 1966, ЧМ где вообше была запрешена замена, команда в случае травмы оставалась в меньшинстве.

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