В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

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В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"В турнирной таблице испанской Ла Лиги мадридский "Реал" после сыгранных 19-ти туров находится ближе к зоне вылета, чем к лидеру.

На сегодняшний день в активе королевского клуба значится 32 очка при одной игре в запасе. Это на 19 пунктов маньше, нежели набрала каталонская "Барселона", лидирующая в чемпионате, и на 16 зачетных баллов больше, чем у "Депортиво" из Ла-Коруньи, который обосновался на 18 месте в турнирной таблице.

Напомним, Черышев не верит в увольнение Зидана. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
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