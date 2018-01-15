В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице испанской Ла Лиги мадридский "Реал" после сыгранных 19-ти туров находится ближе к зоне вылета, чем к лидеру.

На сегодняшний день в активе королевского клуба значится 32 очка при одной игре в запасе. Это на 19 пунктов маньше, нежели набрала каталонская "Барселона", лидирующая в чемпионате, и на 16 зачетных баллов больше, чем у "Депортиво" из Ла-Коруньи, который обосновался на 18 месте в турнирной таблице.

Напомним, Черышев не верит в увольнение Зидана. | soccernews.ru