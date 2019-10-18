В твиттере "Амкара" появилась эротическая реклама

Твиттер футбольного клуба "Амкар", вероятно, взломали злоумышленники.

В микроблоге пермской команды появились рекламные посты эротического содержания.

Сам аккаунт переименовали. Теперь он называется "TITS!!!".

До сегодняшнего дня в твиттере "Амкара" не было публикаций более месяца. Последний пост датирован 7 сентября.

Напомним, что "Амкар" прекратил существование летом 2018 года из-за серьёзных финансовых проблем.

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