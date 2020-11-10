В твиттере сравнили показатели Гризманна и экс-игрока "Барсы" Турана

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В твиттере сравнили показатели Гризманна и экс-игрока "Барсы" Турана

Стали известны статистические данные форварда Антуана Гризманна и экс-игрока "Барселоны" Арда Турана. Результаты доказывают, что у футболистов схожие показатели.

Арда Туран:

- 55 игр

- 17 голов

- 11 передач

Антуан Гризманн:

- 57 игр

- 17 голов

- 5 передач

Стоит отметить, что результаты Гризманна немного хуже, чем у Турана.

Гризманн провел в "Барселоне" один сезон, Туран выступал в каталонском клубе с 2015 по 2020 год.

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