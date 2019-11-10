В тюрьме атаковали мужчину, который нападал на Озила и Колашинаца

Заключенный Эшли Смит, который осужден за нападение на игроков "Арсенала" защитника Сеада Колашинаца и полузащитника Месута Озила, был избит в тюрьме, сообщает Mirror.

По сведениям издания, нападавший обвинил Смита в тот, что тот ограбил мать его друга. При этом, Смит отрицает все обвинения и теперь опасается за свою жизнь.

Минувшим летом 30-летний Смит вместе Джорданом Нортовером напали на Озила и Колашинаца с целью вооруженного грабежа. Несмотря на то, что грабители угрожали ножаци, Колашинац сумел их прогнать.

Смит получил 10 лет тюрьмы, а дело Нортовера будет рассмотрено позже.

Не пропустите: Обамеянг разбил машину за треть миллиона евро. | http://soccernews.ru