В тюрьме атаковали мужчину, который нападал на Озила и Колашинаца
Заключенный Эшли Смит, который осужден за нападение на игроков "Арсенала" защитника Сеада Колашинаца и полузащитника Месута Озила, был избит в тюрьме, сообщает Mirror.
По сведениям издания, нападавший обвинил Смита в тот, что тот ограбил мать его друга. При этом, Смит отрицает все обвинения и теперь опасается за свою жизнь.
Минувшим летом 30-летний Смит вместе Джорданом Нортовером напали на Озила и Колашинаца с целью вооруженного грабежа. Несмотря на то, что грабители угрожали ножаци, Колашинац сумел их прогнать.
Смит получил 10 лет тюрьмы, а дело Нортовера будет рассмотрено позже.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Борнмут
|12
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Бернли
|12
|15
|10
|Кристал Пэлас
|12
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|12
|Тоттенхэм
|12
|14
|13
|Эвертон
|12
|14
|14
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|15
|Вулверхэмптон
|11
|13
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|11
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7