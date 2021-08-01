В УАФ странным образом отреагировали на уход Шевченко из сборной Украины

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) странным образом прокомментировала уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

В комментариях под постом Шевченко об истечении контракта сборной Украины аккаунт УАФ разместил сердечки синего и желтого цветов.

Напомним, что сборная Украины под руководством Шевченко на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, в котором проиграла команде Англии со счетом 0:4.

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