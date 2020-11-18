В УАФ заявили, что Украина может сегодня сыграть со Швейцарией

Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что сборная Украины готова сыграть со Швейцарией в рамках 6-го тура Лиги наций.

17 ноября стало известно, что встреча отменена, так как в украинской команде растет число заболевших коронавирусом.

"Позиция УАФ по отмененному матчу Лиги наций Швейцария - Украина остается неизменной: национальная сборная готова к поединку в том составе, который сейчас пребывает в Швейцарии, - говорится в сообщении. - Мы приложим все усилия, чтобы игра состоялась 18 ноября. Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на COVID-19, имеют право принимать участие в матче соответствии с Протоколом УЕФА о возвращении к игре. В списке сборной для участия в поединке есть более 13-х игроков (в том числе - минимум один вратарь). Поэтому мы просим УЕФА способствовать получению от местной власти в Швейцарии решения об освобождении протестированных игроков от карантина и разрешения на их участие в матче. В то же время УАФ готова сделать все возможное, чтобы, согласно предложению УЕФА, сформировать полностью новый состав команды к вечеру 18 ноября, но считает это невозможным по объективным, не зависящим от нее причинам".

Встреча должна была пройти 17 ноября.

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