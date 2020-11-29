В "Удинезе" сообщили о вспышке коронавируса

В "Удинезе" сообщили о большом количестве заболевших коронавирусом, утверждает Football Italia.

По данным источника, в клубе заболели главный тренер Лука Готти и шесть футболистов команды. Об этом рассказал директор клуба Пьерпаоло Марино.

"Во время вспышки пандемии "Удинезе" смог стать защищенным "островом" благодаря организации клуба и соблюдению протоколов. Однако как только игроки поехали в сборные, появился один положительный тест. Оттуда инфекция распространилась дальше", - сказал функционер.

Таким образом, сегодняшний матч с "Лацио" пропустят 6 игроков основы: Стефано Окака, Кевин Лазанья, Илия Несторовский, Себастьян Де Майо, Томас Ауэян и Роландо Мандрагора.

А еще: Гендиректор "Аталанты" высказался о состоянии здоровья Алексея Миранчука| http://soccernews.ru