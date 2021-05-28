В УЕФА допустили исключение "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из Лиги Чемпионов

Советник УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила, что трём клубам грозит отстранение от участия в Лиге Чемпионов из-за создания Суперлиги Европы.

Речь идёт о "Реале", "Барселоне" и "Ювентусе", которые до сих пор не отказались от проекта в отличие от других 9 команд.

"Эти клубы полностью нарушили две статьи устава УЕФА. Комитет по этике провёл своё расследование, и УЕФА готов действовать, если соглашение не будет достигнуто. Они могут пойти на крайние меры", - цитирует Кристиллин Football Italia.

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