В УЕФА назвали лучшего игрока тура в Лиге Чемпионов
Лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов назвал боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко, сообщает официальный твиттер турнира.
Джеко провел все 90 минут в матче с ЦСКА (3:0), стал автором двух забитых голов и отдал одну результативную передачу.
В борьбе за эту награду босниец опередил нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, полузащитника "Манчестер Сити" Давида Силву и защитника дортмундской "Боруссии" Ашрафа Хакими.
В нынешнем сезоне 32-летний Джеко провел за "Рому" 11 матчей и забил 7 голов.
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