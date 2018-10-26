В УЕФА назвали лучшего игрока тура в Лиге Чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов назвал боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко, сообщает официальный твиттер турнира.

Джеко провел все 90 минут в матче с ЦСКА (3:0), стал автором двух забитых голов и отдал одну результативную передачу.

В борьбе за эту награду босниец опередил нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, полузащитника "Манчестер Сити" Давида Силву и защитника дортмундской "Боруссии" Ашрафа Хакими.

В нынешнем сезоне 32-летний Джеко провел за "Рому" 11 матчей и забил 7 голов.

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