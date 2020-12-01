В УЕФА назвали причину присуждения поражений сборной Украины в матче со Швецией

В УЕФА рассказали почему решили засчитать сборной Украине поражение в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии (0:3), информирует "Футбол 1".

По данным источника, глава комитета Педро Томас Маркес посчитал, что главной причиной технического поражения сборной Украины стало то, что УАФ не предусмотрела потенциальной необходимости полной замены команды после положительных тестов на коронавирус в Германии.

Напомним, в команде Украины перед матчем 6-го тура было большое количество заболевших коронавирусом.

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