В УЕФА назвали причину присуждения поражений сборной Украины в матче со Швецией

Теги уефаукраинашвеция

В УЕФА назвали причину присуждения поражений сборной Украины в матче со Швецией

В УЕФА рассказали почему решили засчитать сборной Украине поражение в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии (0:3), информирует "Футбол 1".

По данным источника, глава комитета Педро Томас Маркес посчитал, что главной причиной технического поражения сборной Украины стало то, что УАФ не предусмотрела потенциальной необходимости полной замены команды после положительных тестов на коронавирус в Германии.

Напомним, в команде Украины перед матчем 6-го тура было большое количество заболевших коронавирусом.

Не пропустите: Семак оценил готовность Дзюбы к матчу против "Брюгге". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Куман рассказал, почему Месси пропустит матч "Барселоны" с "Ференцварошем"

Куман рассказал, почему Месси пропустит матч "Барселоны" с "Ференцварошем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов