В УЕФА назвали виновного в незасчитанном голе Роналду в матче с Сербией
Фото: твиттер ESPN FC
Пресс-служба союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступила с заявлением по поводу незасчитанного гола нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на 93-й минуте матча 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Сербии (2:2).
"Решение об использовании технологии определения взятия ворот в европейской квалификации лежит на принимающей ассоциации. Если принимающая ассоциация планирует использовать технологию определения взятия ворот, она также должна получить письменное согласие от ассоциации гостей", — приводит текст заявления Reuters.
Напомним, что арбитр не засчитал гол Роналду, так как не заметил, что мяч пересек линию ворот. Португалец пришел в ярость, покинул поле и выбросил капитанскую повязку.
Не пропустите: Тренер сборной Португалии ярко высказался о незасчитанном голе Роналду. | http://soccernews.ru
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