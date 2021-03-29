В УЕФА назвали виновного в незасчитанном голе Роналду в матче с Сербией

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В УЕФА назвали виновного в незасчитанном голе Роналду в матче с Сербией

Фото: твиттер ESPN FC

Пресс-служба союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступила с заявлением по поводу незасчитанного гола нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на 93-й минуте матча 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Сербии (2:2).

"Решение об использовании технологии определения взятия ворот в европейской квалификации лежит на принимающей ассоциации. Если принимающая ассоциация планирует использовать технологию определения взятия ворот, она также должна получить письменное согласие от ассоциации гостей", — приводит текст заявления Reuters.

Напомним, что арбитр не засчитал гол Роналду, так как не заметил, что мяч пересек линию ворот. Португалец пришел в ярость, покинул поле и выбросил капитанскую повязку.

Не пропустите: Тренер сборной Португалии ярко высказался о незасчитанном голе Роналду. | http://soccernews.ru
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