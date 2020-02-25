В УЕФА не исключили возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса

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В УЕФА не исключили возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса
Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что чемпионат Европы 2020 года находится под угрозой срыва из-за эпидемии коронавируса.

"В данный момент мы следим за тем, как развивается ситуация. Футбол подстраивается под ситуации в странах. Сейчас мы не собираемся останавливать турниры. Но проведение соревнований возможно при ухудшении ситуации", - сказал Ува в эфире Rai Radio 1 Sport.

Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля. Турнир пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА.

Напомним, что в данный момент число заболевших коронавирусом в мире превысило 80 тысяч человек. Умерло от болезни более двух тысяч человек, выздоровели - более 12 тысяч. При этом, в Китае появились случаи повторного заражения вирусом.

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