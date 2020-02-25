В УЕФА не исключили возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса
Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что чемпионат Европы 2020 года находится под угрозой срыва из-за эпидемии коронавируса.
"В данный момент мы следим за тем, как развивается ситуация. Футбол подстраивается под ситуации в странах. Сейчас мы не собираемся останавливать турниры. Но проведение соревнований возможно при ухудшении ситуации", - сказал Ува в эфире Rai Radio 1 Sport.
Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля. Турнир пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА.
Напомним, что в данный момент число заболевших коронавирусом в мире превысило 80 тысяч человек. Умерло от болезни более двух тысяч человек, выздоровели - более 12 тысяч. При этом, в Китае появились случаи повторного заражения вирусом.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1