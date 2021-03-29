В УЕФА объяснили отсутствие системы VAR на матчах квалификации ЧМ-2022 после скандала с Роналду

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УЕФА выступил с заявлением в связи со скандалом, который произошёл в концовке матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Португалии и Сербии.

Напомним, что судьи ошибочно не засчитали гол Криштиану Роналду, посчитав, что мяч после его удара на пересёк полностью линию ворот. В итоге игра завершилась ничьей 2:2.

После встречи главный арбитр Данни Маккели признал ошибку и извинился за неё.

"В 2019 году УЕФА предлагал ФИФА внедрить систему VAR в этом отборочном турнире. Но воздействие пандемии на операционные и логистические возможности заставило УЕФА отозвать данное предложение", - пояснили в УЕФА в ответ на критику об отсутствии видеоповторов на вышеуказанном матче.

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