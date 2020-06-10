В УЕФА определились с датами матчей Лиги Чемпионов

УЕФА определил даты проведения матчей Лиги Чемпионов, сообщает AS.

По сведениям издания, ответные матчи 1/8 финала могут состояться 8 и 9 августа. Затем УЕФА планирует доиграть оставшиеся стадии в формате "Финала восьми". Матчи могут пройти в Лиссабоне. Четвертьфиналы и полуфиналы хотят доиграть в в формате плей-офф из одного матча.

Напомним, что в четвертьфинал уже вышли "Аталанта", "Атлетико", "РБ Лейпциг" и ПСЖ.

Не сыграны пока что четыре ответных матча 1/8 финала: "Барселона" - "Наполи" (первый матч - 1:1), "Манчестер Сити" - "Реал" (2:1), "Бавария" - "Челси" (3:0) и "Ювентус" - "Лион" (0:1).

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