В УЕФА отказались комментировать ситуацию с Дзюбой
УЕФА нейтрально отреагировал на скандал с участием нападающего питерского "Зенита" Артёма Дзюбы.
"Это внутренний вопрос, поэтому мы не можем комментировать", - цитирует "Р-Спорт" заявление УЕФА.
Напомним, что в субботу в сети появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.
Из-за разразившегося скандала Дзюбу исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи с Молдовой, Турцией и Сербией.
Не пропустите: Черчесов объяснил, почему он не вызвал Дзюбу в сборную России. | http://soccernews.ru
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