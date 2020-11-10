В УЕФА отказались комментировать ситуацию с Дзюбой

УЕФА нейтрально отреагировал на скандал с участием нападающего питерского "Зенита" Артёма Дзюбы.

"Это внутренний вопрос, поэтому мы не можем комментировать", - цитирует "Р-Спорт" заявление УЕФА.

Напомним, что в субботу в сети появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.

Из-за разразившегося скандала Дзюбу исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи с Молдовой, Турцией и Сербией.

Не пропустите: Черчесов объяснил, почему он не вызвал Дзюбу в сборную России. | http://soccernews.ru