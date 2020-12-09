В УЕФА отменили красную карточку, показанную тренеру "Истанбула" Вебо

Красная карточка, которую получил помощник главного тренера "Истанбул Башакшехир" Пьер Вебо в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "ПСЖ", аннулирована.

По сообщению турецкого клуба, Вебо будет находиться на скамейке в доигровке матча.



Вчера игра в Париже была остановлена на 14 минуте после того, как команда гостей, в полном составе покинула поле. Тренеры обвиняли четвертого судью Себастьяна Колтеску в оскорблениях Вебо на почве расизма.



По решению УЕФА, матч будет доигран сегодня в 20:55 по московскому времени. Игра начнется с 14 минуты и счета 0:0.