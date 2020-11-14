В УЕФА отреагировали на информацию о проведении всех матчей Евро-2020 в Великобритании

Пресс-служба УЕФА прокомментировала новость, что Великобритания хочет полностью принять финальный турнир Евро-2020.

"УЕФА намерен провести Евро-2020 в том формате и на тех площадках, которые были утверждены ранее в этом году. Мы тесно сотрудничаем со всеми принимающими городами по подготовке к турниру. Учитывая неопределённость, связанную с COVID-19, над которой ни УЕФА, ни местные организационные органы не имеют контроля, в настоящее время слишком рано говорить, будут ли игры в июне и июле иметь ограничения для болельщиков или даже для их проведения.

В настоящее время усилия УЕФА сосредоточены на планировании турнира на всех 12 площадках с участием болельщиков. Решения, противоречащие этому плану, можно было принять гораздо раньше, если бы это было необходимо, но в настоящее время нет никаких планов менять место проведения", - цитирует "Р-Спорт" комментарий УЕФА.

Напомним, что соревнование запланировано на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. С составом участников можно ознакомиться здесь.

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