В УЕФА отреагировали на информацию о проведении всех матчей Евро-2020 в Великобритании
Пресс-служба УЕФА прокомментировала новость, что Великобритания хочет полностью принять финальный турнир Евро-2020.
"УЕФА намерен провести Евро-2020 в том формате и на тех площадках, которые были утверждены ранее в этом году. Мы тесно сотрудничаем со всеми принимающими городами по подготовке к турниру. Учитывая неопределённость, связанную с COVID-19, над которой ни УЕФА, ни местные организационные органы не имеют контроля, в настоящее время слишком рано говорить, будут ли игры в июне и июле иметь ограничения для болельщиков или даже для их проведения.
В настоящее время усилия УЕФА сосредоточены на планировании турнира на всех 12 площадках с участием болельщиков. Решения, противоречащие этому плану, можно было принять гораздо раньше, если бы это было необходимо, но в настоящее время нет никаких планов менять место проведения", - цитирует "Р-Спорт" комментарий УЕФА.
Напомним, что соревнование запланировано на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. С составом участников можно ознакомиться здесь.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1